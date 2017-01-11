Школьники Рузаевского района предпочитают лыжные прогулки на каникулах

Ученики Приреченской школы Рузаевского района Мордовии во время зимних каникул частенько выходят на лыжные прогулки. Не стал исключением и 2017 год. В светлый Рождественский день ученики и учителя школы совершили увлекательную прогулку по своему родному поселку Левженскому.

Несмотря на то, что на улице стояла морозная погода, настроение ни у кого не было испорчено. Наоборот, мороз придал школьникам и их наставникам большего задора.

Как сообщалось ранее, активисты Союза православной молодежи Мордовии решили вспомнить подзабытую традицию пения колядок - традиционных обрядовых песен, в которых славится Рождество.

Источник: izvmor.ru