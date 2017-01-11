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Школьники Рузаевского района предпочитают лыжные прогулки на каникулах

Школьники Рузаевского района предпочитают лыжные прогулки на каникулах

Ученики Приреченской школы Рузаевского района Мордовии во время зимних каникул частенько выходят на лыжные прогулки. Не стал исключением и 2017 год. В светлый Рождественский день ученики и учителя школы совершили увлекательную прогулку по своему родному поселку Левженскому.

Несмотря на то, что на улице стояла морозная погода, настроение ни у кого не было испорчено. Наоборот, мороз придал школьникам и их наставникам большего задора.

Как сообщалось ранее, активисты Союза православной молодежи Мордовии решили вспомнить подзабытую традицию пения колядок - традиционных обрядовых песен, в которых славится Рождество.


Источник: izvmor.ru