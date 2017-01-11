Стиль и мода для миниатюрных девушек

Исторически сложилось так, что мир моды всегда холил и лелеял высоких девушек, рост которых начинался от 170 см и выше. От этого отталкивались модельеры и даже обычные портные, которые создавали как праздничную, так и повседневную одежду. Однако что делать тем представительницам прекрасного пола, чей рост куда ниже заветных 170 см? Расстраиваться не стоит, ведь тут собраны все секреты моды и красоты, которые помогут даже самым миниатюрным барышням.

Uppetite является первым ресурсом не только на территории Российской Федерации, но и далеко за ее пределами, который подстраивает моду под девушек невысокого роста. Это уникальный и весьма удивительный проект, благодаря которому каждая девушка может почувствовать себя моделью.

Сайт создала жительница России, девушка по имени Мария. Ее рост всего 152 сантиметра, что, как утверждает сама девушка, настоящее испытание: "Я на личном опыте знаю, какого это искать одежду или обувь на взрослого человека, чьи размеры как у ребенка", - пишет девушка.

Именно поэтому Мария создала уникальный ресурс, который является своеобразным справочником для всех девушек, рост которых варьируется в рамках 150-160 сантиметров. Однако давайте по порядку.

Условно сайт разделен на несколько рубрик и подрубрики, среди которых: Об авторе, Стиль, Красота, Образ жизни, Деньги и время, Алфавитный указатель, Связаться со мной и Шоппинг. Каждый раздел содержит полезную информацию, позволяющую стать модной и стильной, в независимости от роста, веса и прочих критериев.

Рубрика "Стиль" делится еще на несколько разделов, в которых девушка описывает все новинки моды, которые идеально подводят для невысоких. Здесь и о подходящих ботфортах, и о цветовой гамме, и даже об украшениях.

"Красота" рассказывает о том, как правильно сделать макияж, какой маникюр в моде, а также о разных косметических средствах и других секретах вечной молодости и красоты.

Помимо выше перечисленного, на сайте содержатся полезные статьи о возможностях время проведения, способов обучения и усовершенствования, возможностях зарабатывать деньги весьма нестандартными для девушек способами, а также интернет-магазин, где модницы смогут подобрать любую одежду под свои миниатюрные размеры.

Читатели сайта имеют возможность в любой момент связаться с автором, предложить идею для подготовки очередного материала или предложить свой готовый текст.