Житель Саранска разбился насмерть, упав с крыши 9-этажного дома при попытке сделать селфи

В Саранске произошел трагический случай при попытке сделать эффектное селфи. 27-летний Максим Кондратьев забрался на крышу 9-этажного дома ради красивых фотографий, однако сорвался вниз и погиб.

Как выяснилось, трагедия произошла еще 30 декабря 2016 года в Пролетарском районе города. По информации следователей, молодой человек вместе со своим другом распивали алкоголь в подъезде дома № 53 по улице Веселовского. В какой-то момент им захотелось сделать несколько предновогодних фото на крыше. Максим сломал замки на крышу и начал делать селфи. Предположительно, увлекшись этим процессом, нетрезвый Кондратьев поскользнулся и рухнул с высоты.

Друг жертвы вызвал "скорую" и полицейских, однако помочь Максиму не представлялось возможным – он погиб при падении, так как полученные травмы были несовместимы с жизнью. По факту гибели молодого человека проводится проверка.