Бывший защитник "Мордовии" Фибель может вернуться в Россию

Бывший защитник саранской "Мордовии" Тома Фибель может вернуться в Россию. В настоящее время 30-летний футболист выступает за сербскую "Црвену Звезду", однако у него есть приглашение из РФПЛ. Об этом сообщил главный тренер сербской команды Миодраг Божович.

Фибель перешел из "Мордовии" в "Црвену Звезду" летом 2016 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Сербии.

За саранскую команду французский защитник выступал в сезоне 2015/16, провел 17 матчей и забил 1 гол.

Как сообщалось ранее, бывший наставник саранской «Мордовии» Андрей Гордеев возглавил "СКА-Хабаровск". На этом посту он сменил Александра Григоряна, который отправился работать в махачкалинский "Анжи".

Источник: Чемпионат