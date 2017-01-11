Жителя Мордовии приговорили к 200 часам обязательных работ за пьяное вождение

В Мордовии вынесли приговор гражданину Михаилу Пугачеву. Мужчина обвинялся в нарушении ПДД. При этом он сел за руль, уже будучи подвергнутым административному наказанию ранее.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в августе 2014 года Пугачева наказали за вождение в нетрезвом виде, однако выводов он не сделал. Спустя два года он вновь был задержан в поселке Ромоданово в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. На этот раз санкции, примененные к Михаилу, оказались куда более серьезными. Суд признал Пугачева виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на два года.

Источник: prokrm.ru