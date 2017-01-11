В Мордовии по-прежнему распадается более половины семей

В Мордовии подсчитали количество браков и разводов за январь-ноябрь 2016 года.

За данное время в регионе появилось 4122 новых семьи. А 2427 пар приняли решение "разбежаться" и официально расторгли отношения.

Невзирая на огромное число разводов, в Мордовии увеличилась рождаемость. За первые 11 месяцев минувшего года зафиксировано 7344 новорожденных: 3718 мальчиков и 3626 девочек. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года число родившихся увеличилось на 165 человек (на 2,3%). Из общего числа младенцев 39,2% родились первыми, 45,8% — вторыми, третьими и более — 15%.

Источник: mordovmedia.ru