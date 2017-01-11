Республиканская олимпиада школьников продлится в Мордовии с 11 января по 22 февраля

В среду, 11 января, в Мордовии стартовала республиканская предметная олимпиада школьников. Первым предметом в расписании юных гениев значится французский язык. В этом году он, как и обычно, соберет немного участников – посоревноваться в знании этого языка пришли 19 человек. Кроме того, на этой неделе пройдет олимпиада по литературе.

Соревноваться в знаниях школьники будут в МГУ им. Н.П. Огарева и МГПИ им. М.Е. Евсевьева, в Республиканском лицее для одаренных детей, школе №25, лицее № 43, Саранском Доме науки и техники.

Завершится региональный этап предметной олимпиады 22 февраля.

Как сообщалось ранее, ученики Приреченской школы Рузаевского района Мордовии во время зимних каникул частенько выходят на лыжные прогулки. Не стал исключением и 2017 год.

Источник: izvmor.ru