В Мордовии по итогам 2016 года снизилось количество пожаров и погибших в них людей

В 2016 году в Мордовии произошло 729 пожаров. Таковы данные ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что огонь унес жизни 70 человек, еще 56 пострадали. Однако эти цифры ниже, чем в 2015 году. Тогда произошло 727 пожаров, на которых погибли 62 человека.

Всего за 2016 год пожарные спасли 172 человека, еще 307 эвакуировали. Больше всего пожаров, как и ранее, происходит в частном секторе - 567 случаев. Также за минувший год сгорело 146 бань и 85 машин. Убыток от пожаров составил без малого 122 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в центре Саранска произошел крупный пожар, который едва не закончился гибелью людей. Инцидент случился в ночь на 8 января.