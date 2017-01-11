В течение января в районах Мордовии будут ловить нетрезвых водителей

На территории Мордовии вновь пройдет серия мероприятий по выявлению нетрезвых водителей. В Чамзинском, Дубенском и Большеберезниковском районах сотрудники ГИБДД будут проверять всех автолюбителей 13-14, 20-21 и 27-28 января.

В эти дни на дорогах будут работать усиленные патрули дорожной полиции, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Также правоохранители призывают активнее проявлять гражданскую позицию и сообщать о ДТП с участием пьяных водителей, свидетелями которых вы стали.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в Мордовии произошло 729 пожаров. Огонь унес жизни 70 человек, еще 56 пострадали. Эти цифры ниже, чем в 2015 году. Тогда произошло 727 пожаров, на которых погибли 62 человека.