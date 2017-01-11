Спасатели РМ эвакуировали из заснеженного села семью из 4 человек и тело бабушки

Мордовским спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы спасти жителей села Софьино Большеберезниковского района из снежного плена. Как сообщили в ГУ МЧС по РМ, сообщение об эвакуации поступило в 10:15 утра. Оказалось, что из-за снегопада жители села были отрезаны от остального мира.

"В селе на зиму остается всего несколько жилых домов и дорогу к нему не расчищают. Занесенным остается участок длиной в 4 километра. В одном из домов скончалась бабушка, и всей семье необходимо было выбраться из населенного пункта", - отметили в пресс-службе.

Спасатели подъехали к селу как можно ближе, а затем на снегоходе с нартами добрались до места назначения. Преодолевая немалые трудности, спасатели в два приема вывезли из села 4 человека и тело бабушки. Спасательная операция заняла 2 часа.

Источник: 13.mchs.gov.ru