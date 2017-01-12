Жительница Саранска пострадала от действий мошенников

В МВД Мордовии обратилась 60-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая сообщила полицейским, что ей на мобильный телефон пришло СМС-уведомление о временном приостановлении работы банковской карты. В сообщение было сказано, что все возникшие вопросы можно задать по указанному номеру. На звонок ответил мужчина, который представился оператором банка. Он заявил ей о сбое в системе и попросил для восстановления дееспособности ее банковской карты сообщить реквизиты кредитки. Пенсионерка продиктовала все требуемые аферистом сведения.

Спустя несколько минут потерпевшей пришло смс-оповещение о снятии с ее счета 25 тыс. рублей. Как оказалось, своими действиями потерпевшая открыла незнакомому человеку доступ к электронному кошельку.

На данный момент полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия