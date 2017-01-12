В Мордовии в 2016 году выросла продуктивность молочного стада

В Мордовии подвели итоги работы животноводческой сферы в 2016 году. Продуктивность животных в ушедшем году увеличилась, что и прогнозировали эксперты. В частности, выросло валовое производство и надои молока на корову.

Так, продуктивность молочного стада в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах РМ в 2016 году составила 5580 кг молока. Это на 309 кг больше, чем было в 2015 году.

Наибольшей продуктивности достигли в Ичалковском районе. Здесь на корову в среднем надоено по 7560 кг молока, что на 434 кг выше среднего результата 2016 года по региону-13. В Инсарском районе отмечен наибольший прирост по сравнению с 2015 годом – плюс 694 кг молока. А вот в Кадошкинском районе зафиксировано наибольшее снижение молочной продуктивности коров – минус 1043 кг по сравнению с 2015 годом.