Игры со спичками могли стать причиной гибели двух маленьких девочек в Мордовии

Стали известны подробности трагедии в Красном Сельце.

Сообщается, что две сестренки 3-х и 4-х лет остались с дедом на день. Их мама находилась в клинике, а ее сожитель на работе.

В какой-то момент 47-летний дедушка Игорь Наумов заметил в руках у Кристины и Насти спички. Он отнял их у внучек, а затем упустил детей из виду. Когда вспыхнул огонь, дедушка девочек не заметил. Пламя стремительно распространилось по комнатам, отрезав детям путь к спасению. Девочки умерли, мужчина госпитализирован.

Отметим, что на данный момент по факту гибели детей проводится доследственная проверка.

Источник: izvmor.ru