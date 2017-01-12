СК РФ по Мордовии проводит проверку инцидента со "смертельным" селфи жителя Саранска

Следственное управление СКР по Мордовии ведет доследственную проверку трагического инцидента, который произошел с 27-летним жителем Саранска Максимом Кондратьевым. Напомним, в конце декабря прошлого года молодой человек после распития спиртного со своим приятелем отправился на крышу 9-этажного дома №53А по улице Веселовского. Там он хотел сделать несколько селфи.

Во время фотографирования Кондратьев не удержал равновесия и упал вниз с большой высоты. От полученных повреждений он умер на месте происшествия.

По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, мордовским спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы спасти жителей села Софьино Большеберезниковского района из снежного плена.

Источник: mordovia.sledcom.ru