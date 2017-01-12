Министр спорта РФ Павел Колобков провел переговоры с главой минспорта Мордовии Владимиром Киреевым

В среду, 11 января, в минспорта России состоялась рабочая встреча главы ведомства Павла Колобкова с министром спорта и физической культуры Мордовии Владимиром Киреевым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минспорта.

В рамках встречи было рассмотрено несколько вопросов, в частности, запланированный визит Павла Колобкова в Саранск и подписание ряда документов. В том числе речь шла о концепции развития СШОР по легкой атлетике Мордовии при наделении учреждения статусом федеральной базы сборной команды страны.

Ранее сообщалось, что цель предстоящей поездки Колобкова в Мордовию – изучить спортивную инфраструктуру республики, ознакомиться с ходом строительства спортивных объектов, в том числе универсального зала на площади Тысячелетия и крытого футбольного манежа, примыкающего к школе олимпийского резерва.

Источник: mordovia-sport.ru