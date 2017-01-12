В день рождения Высоцкого в Саранске презентуют иллюстрации Шемякина к его стихам

В день рождения Владимира Высоцкого в Саранске традиционно пройдет городской фестиваль бардовской песни "Спасибо, что живой…". Мероприятие каждый год организовывают саранские любители творчества маэстро при поддержке муниципального Управления культуры и ДК Саранска.

В 2017 году гости фестиваля услышат не только песни в исполнении местных артистов, но и увидят 42 иллюстрации Михаила Шемякина к стихам Высоцкого. Это можно назвать своеобразным дневником художника, который повествует о его общении с поэтом. Иллюстрации взяты из книги "Две судьбы", где опубликованы воспоминания Шемякина о дружбе с Высоцким.

Фестиваль состоится в Мордовском национальном театре 25 января, начало – в 18:00.

Источник: izvmor.ru