Саранская прокуратура оштрафовала коммерческую фирму на миллион рублей

Прокуратура Саранска проверила деятельность ООО "Бриз".
Сообщается, что представитель данной коммерческой компании перечислил начальнику отделения по организации торгов и маркетинга Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства 119 тыс. рублей за договора на поставку технической соли.
В связи с фактом так называемого "отката" прокурор Ленинского района Саранска возбудил в отношении ООО "Бриз" дело об административном преступлении. В результате мировой судья определил предприятию наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей.
Источник: izvmor.ru