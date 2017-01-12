Саранская прокуратура оштрафовала коммерческую фирму на миллион рублей

Прокуратура Саранска проверила деятельность ООО "Бриз".

Сообщается, что представитель данной коммерческой компании перечислил начальнику отделения по организации торгов и маркетинга Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства 119 тыс. рублей за договора на поставку технической соли.

В связи с фактом так называемого "отката" прокурор Ленинского района Саранска возбудил в отношении ООО "Бриз" дело об административном преступлении. В результате мировой судья определил предприятию наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей.

Источник: izvmor.ru