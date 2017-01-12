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Саранская прокуратура оштрафовала коммерческую фирму на миллион рублей

Саранская прокуратура оштрафовала коммерческую фирму на миллион рублей

Прокуратура Саранска проверила деятельность ООО "Бриз".

Сообщается, что представитель данной коммерческой компании перечислил начальнику отделения по организации торгов и маркетинга Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства 119 тыс. рублей за договора на поставку технической соли.

В связи с фактом так называемого "отката" прокурор Ленинского района Саранска возбудил в отношении ООО "Бриз" дело об административном преступлении. В результате мировой судья определил предприятию наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей.


Источник: izvmor.ru