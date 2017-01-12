В Саранске все еще продают новогодние открытки

Несмотря на то, что Новый год наступил почти 2 недели назад, в магазинах Саранска продолжают продавать праздничные открытки. В них зачастую можно увидеть поздравления "С наступающим", хотя на календаре – 12 января.

Несмотря на то, что спрос на картонные открытки в электронный век постоянно падает, цена на такие открытки не снижается даже после праздников. Приобрести "запоздалую" открытку можно по цене до 100 рублей и выше. Есть подозрения, что распространителям придется оставить большую часть открыток себе.

Как сообщалось ранее, ученики Приреченской школы Рузаевского района Мордовии во время зимних каникул частенько выходят на лыжные прогулки. Не стал исключением и 2017 год.

Источник: izvmor.ru