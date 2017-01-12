Жительница Мордовии сдала полицейским "Вальтер"

Жительница Инсарского района добровольно выдала полицейским пистолет "Вальтер", принадлежащий покойному супругу.

Пенсионерка узнала из СМИ о том, что в Мордовии проводится операция "Оружие", в рамках которой жители могут по собственной воле сдать в полицию противозаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые элемента и подрывные устройства. Таким образом, женщина решила избавиться от опасной находки и принесла ее в полицию.

Как сообщалось ранее, прокуратура Саранска проверила деятельность ООО "Бриз". Представитель данной коммерческой компании перечислил начальнику отделения по организации торгов и маркетинга Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства 119 тыс. рублей за договора на поставку технической соли.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия