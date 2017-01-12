Парень из Саранска обокрал своего отца на 400 тысяч рублей

В Саранске полицейские раскрыли кражу, совершенную внутри семьи. Как оказалось, с июня по сентябрь 2016 года 21-летний юноша снял с банковских счетов своих родителей 401 тысячу рублей.

В пресс-службе МВД по Мордовии пояснили, что молодой человек тратил деньги на собственные нужды во время летнего отдыха. Он использовал смартфон отца и банковское приложение, чтобы получить необходимые данные, а далее через ноутбук переводил деньги на свою карту небольшими суммами. После этого парень снимал деньги в банкомате и вел беззаботную жизнь.

Неприятную новость отец узнал, когда пришел в банк, клиентом которого является, для переоформления вклада, срок которого истек. По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф