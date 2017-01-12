Футболисты "Мордовии-2007" поучаствовали во Всероссийском турнире в Тольятти

Юные футболисты команды "Мордовия-2007" приняли участие во Всероссийском турнире в Тольятти. За медали турнира боролись восемь команд будущих звезд футбола. Представители Мордовии играли на турнире двумя командами, однако в финал не удалось выйти ни одной из них.

На групповом этапе "Мордовия-1" одержала две победы при двух поражениях. "Мордовия-2" проиграла три встречи и лишь в одной отпраздновала победу. В заключительной встрече за 7-е место "Мордовия-1" победила "Мордовию-2" - 3:1.

Отметим, что наставниками юных футболистов из региона-13 являются Игорь Лазарев и Никита Асташкин.

Как сообщалось ранее, в рамках Декады спорта и здоровья, которая продолжается в Мордовии, в Саранске состоялся зимний велопоход. Участие в нем приняли воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту.

Источник: mordovia-sport.ru