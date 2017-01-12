Властям Ковылкино рекомендовано установить видеокамеры на дорогах

В администрации Ковылкинского района состоялась рабочая встреча с участием замминистра - начальника полиции МВД по РМ полковника полиции В.А.Толкунова. В ходе встречи была озвучена информация о мерах по антитеррористической защищенности и технической укрепленности собственных объектов представителей малого и среднего бизнеса, глав сельских администраций. Также были приведены примеры эффективного использования АПК "Безопасный город".

Местным властям рекомендовано найти деньги для установления видеокамер на автодорогах Ковылкино, а также в центральной части города.

Как сообщалось ранее, за минувший год в Мордовии благодаря работе камер фотовидеофиксации возбуждено почти 400 тысяч дел о нарушениях ПДД.

Источник: izvmor.ru