Среди жителей Саранска коньки популярнее лыж

В Саранске продолжают полноценно работать все городские катки. Посетителей ждут с 10 утра до 22 часов вечера. Стоимость проката коньков – 35 рублей в час.

По словам сотрудников проката, в основном кататься приходят школьники, количество которых, впрочем, сократилось с окончанием каникул. С каждым годом услуги проката становятся все менее популярными. Практически половина посетителей сегодня приходит со своим инвентарем.

А вот в спортивных магазинах – настоящий бум. Стоимость пары коньков в Саранске в среднем от 1000 до 3500 рублей. Самые популярные модели – за 1,5 тысячи рублей – средние в ценовом сегменте. Что касается лыж, то их приобретают намного реже.

Источник: izvmor.ru