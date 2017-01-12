Жители Саранска подкармливают уток, обжившихся на Саранке

Непросто приходится птицам и животным в городских условиях Саранска в зимнее время. Не стали исключением и утки. В летнее время они облюбовали реку Саранку, а сейчас по старой привычке не спешат покидать обжитые места.

Зимой пернатым намного сложнее добывать себе пропитание. Тут в дело вступают сердобольные жители города, которые подкармливают птиц. Чаще всего кормом становятся остатки булочек и прочих хлебных изделий.

В свою очередь, биологи рекомендуют подкармливать диких птиц пророщенным зерном, зеленью, крупами. По некоторым версиям, которые "гуляют" по Интернету, хлеб может спровоцировать брожение и залипание желудка у уток.

Источник: izvmor.ru