Житель Атяшевского района построил лодку из фанеры в своем гараже

Житель села Тарасово Атяшевского района Владимир Радаев наконец-то воплотил в жизнь свою задумку, которая ранее существовала лишь на бумаге. Он построил самодельную лодку у себя в гараже.

Лодку Владимир с зятем решили построить из фанеры. Выбор на этот материал пал, поскольку он весьма легкий, и такую лодку легко поднять на кузов машины. Другими важными элементами в изготовлении плавсредства стали клей, стекловолокно и смола. Лодку решили сделать моторной, для чего усовершенствовали триммер.

Первое испытание своего детища 49-летний рыбак произвел на тарасовском БАМ. Так местные жители называют водохранилище, где рыбачат многие любители удочки и поплавка со всей Мордовии. Самодельная фанерная лодка достойно выдержала испытание, продержавшись на плаву в течение нескольких часов.

Источник: izvmor.ru