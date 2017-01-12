В Мордовии разыскивают без вести пропавшую жительницу села Шугурово

Полиция Мордовии объявила в розыск без вести пропавшую Аркайкину Любовь Дмитриевну.

Уроженка Красноярского края, 1958 года рождения, 20 октября минувшего года ушла из дома в селе Шугурово Б-Березниковского района, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Была одета: в свитер темно-красного цвета, куртка светло-зеленого цвета (камуфляж), резиновые галоши черного цвета, на голове платок темного цвета.

Особые приметы: имеется шрам в области переносицы размером 1-1,5 см.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам 8(83436) 2-23-70, 8(83436) 2-13-74 или 02.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия