В Красном Сельце извлекли тела погибших детей из сгоревшего дома

Спасатели Мордовии извлекли тела погибших детей из сгоревшего дома в Красном Сельце Рузаевского района.

По словам соседей, они заподозрили неладное, когда заметили дым. Они устремились в дом, однако находиться там было невозможно, едкий дым окружил все вокруг. Учитель физкультуры местной школы обнаружил лежащего на полу мужчину и вытащил его на улицу. К сожалению, детей обнаружить не удалось.

Напомним, что сегодня на пожаре в Красном Сельце погибли две маленькие девочки 4-летняя Кристина и 3-летняя Настя. По факту гибели детей СКР по РМ проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость.

Источник: izvmor.ru