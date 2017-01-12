Территория вокруг театра Русской драмы в Саранске сияет чистотой

Территорию вокруг театра Русской драмы в Саранске тщательно привели в порядок. Совсем скоро театр распахнет свои двери для посетителей после ремонта. А потому и в самом здании, и вокруг него все должно быть идеально.

Судя по всему, дворники регулярно чистят и Театральную площадь, и ступеньки театра. Здесь намного чище, чем во многих дворах Саранска. Теперь театралам остается лишь дождаться новых спектаклей на реконструированной сцене и побывать внутри храма Мельпомены.

Как сообщалось ранее, самой ожидаемой премьерой 2017 года в Саранске, вероятно, станет картина "Викинг". Об этом заявили в кинотеатре "Синема Стар"

"Слышу много восторженных отзывов, недовольных мало. Семейные идут на "Три богатыря и морской царь" и "Монстр-траки", - рассказала кассир зала.