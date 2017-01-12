Все автобусные маршруты в Атяшевском районе сохранены

Опасения жителей Атяшевского района Мордовии относительно ухудшения качества услуг пассажирского транспорта, к счастью, не сбылись. Напомним, в конце прошлого года существовал риск того, что автобусное сообщение по местным пассажирским маршрутам будет закрыто.

Причиной для таких опасений послужило банкротство перевозчика, который обслуживал автобусные маршруты внутри района. Однако вскоре в районе прошли торги на предмет замещения места обанкротившегося перевозчика. Победитель торгов в полной мере сохранил движение автобусов по 12 маршрутам. Кроме того, осталось прежним в районе и расписание движения автобусов, составленное с учетом реального пассажиропотока.

Источник: izvmor.ru