В Саранске выявили ядовитую незамерзающую стеклоомывающую жидкость

В Саранске сотрудники Роспотребнадзора провели рейд в магазине "Автозапчасти".

В ходе проверки был выявлен факт реализации незамерзающей стеклоомывающей жидкости серии "Зимний -30◦С" в канистрах по 5л производства ООО "ПрофСтиль". Как обнаружилось, она не отвечает нормам по содержанию метанола. Данного вещества в жидкости оказалось свыше 0,1% при норме не более 0,05%.

"Учитывая, что метиловый спирт является сильным ядом, использование метанолсодержащей жидкости в качестве стеклоомывателя представляет угрозу для здоровья человека. Такая продукция недопустима к продаже", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Источник: izvmor.ru