В Саранске "ватрушки"-тюбинги распродают за 1 день после завоза

Жители Саранска буквально смели с прилавков местных магазинов так называемые "ватрушки"-тюбинги для катания с ледяных горок. По словам продавца одной из торговых точек, завоз данного снаряжения происходит по понедельникам, но уже ко вторнику "ватрушки" разбирают заинтересованные покупатели.

Тюбинг для детей стоит 500 рублей, для взрослых - 3200 рублей. Однако немаленькая цена не останавливает никого. Любители экстрима буквально сметают их с прилавков саранских магазинов.

Как сообщалось ранее, в Саранске продолжают полноценно работать все городские катки. Посетителей ждут с 10 утра до 22 часов вечера. Стоимость проката коньков – 35 рублей в час.

Источник: izvmor.ru