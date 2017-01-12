В честь 100-летия Героя СССР М.П.Девятаева в Мордовии вспомнят "Побег из ада"

В марте 2017 года в Мордовии пройдут памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного летчика М.П.Девятаева. В память о Герое СССР планируется проведение молодежной конференции. Она состоится в 20-х числах марта на базе Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности.

Участие в мероприятии должны принять Герой Советского Союза, депутат Государственной думы РФ Н.Т.Антошкин, а также представители регионального отделения ДОСААФ России РМ и представители патриотического движения "Наследники победы".

В преддверии конференции во всех колледжах Мордовии пройдет конкурс сочинений, посвященный подвигу М.П.Девятаева "Побег из ада". Победителей конкурса также назовут в марте.

Источник: izvmor.ru