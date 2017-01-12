Жители Красного Сельца рассказали, что погибшие на пожаре девочки "жили в аду"

Жители села Красное Сельцо Рузаевского района Мордовии рассказали о том, в каких условиях жили дети, погибшие на пожаре. Напомним, 11 января в селе произошел пожар в частном доме. Жертвами стали две девочки - 4-летняя Кристина и 3-летняя Настя.

"Дети жили в аду, теперь они попали в рай", - говорят соседи. По их словам, девочки часто оставались одни в доме или с сожителем бабушки, который злоупотреблял спиртным. Поскольку игрушек у них особо не было, девочки нередко играли со спичками. "Они зажигали спички и бросали их из форточки", - вспоминают очевидцы.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии, вероятно, стало баловство сестер со спичками. Пламя стремительно распространилось по комнатам, отрезав детям путь к спасению.

Источник: izvmor.ru