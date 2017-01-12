Опубликовано последнее селфи жителя Саранска, разбившегося при падении с крыши

В Сети опубликовано последнее селфи 27-летнего жителя Саранска Максима Кондратьева. Напомним, молодой человек погиб 30 декабря 2016 года при попытке сделать очередную "себяшку".

Как стало известно, Максим распивал спиртное вместе с приятелем в подъезде дома №53 по улице Веселовского. В какой-то момент ему захотелось сделать несколько селфи на крыше. Он поднялся на 9-й этаж, сломал дверь и оказался под открытым небом. Во время фотографирования Кондратьев потерял равновесие и упал вниз с крыши. Его друг вызвал скорую помощь, однако доктора ничем не смогли помочь жертве.

Теперь Следственное управление СКР по Мордовии ведет доследственную проверку трагического инцидента.

Источник: izvmor.ru