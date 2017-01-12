За первую неделю 2017 года к врачам с жалобой на ОРВИ обратились 4,5 тыс. жителей Мордовии

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мордовии еще не пройден. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

В нынешнем эпидсезоне рост уровня заболеваемости начался на месяц раньше, чем ожидали специалисты - в начале декабря 2016 года. За последнюю неделю декабря прошлого года к медикам обратились почти 5 тысяч жителей региона-13. Однако новогодние каникулы приостановили рост заболеваемости, поскольку и детские, и взрослые коллективы были разобщены и перестали передавать друг другу инфекцию.

За первую неделю наступившего нового года к врачам обратились 4,5 тысячи человек. Как уже сообщалось, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, по оценкам докторов, придется на конец января.