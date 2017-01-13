Жительница Саранска отдала мошенникам 7 800 рублей

В МВД Мордовии обратилась 45-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая разъяснила, что решила через социальные сети заказать для себя меховую жилетку. Отыскав необходимый вариант, она списалась с администратором группы и сделала заказ, условием которого была 100% предоплата. Уже после перевода 7 тысяч 800 рублей на номер банковской карты продавца, ей было указано время получения товара, но через несколько суток она получила известие от администратора о задержке заказа. Не заподозрив мошенничества, женщина согласилась подождать.

В оговоренное время информация о получении товара ей не поступила, и она зашла на страничку продавца, у которого предполагала выяснить причину. Но страница уже была удалена, а группа закрыта.

По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия