Аэропорт Саранска закрылся на реконструкцию до конца года

Аэропорт Саранска закрылся до конца года в связи с проведением масштабной реконструкции в рамках подготовки к ЧМ–2018.

Состояние аэропорта на сегодняшний день является самым проблемным пунктом программы подготовки Мордовии к ЧМ–2018. Темпы модернизации саранского аэропорта отстают от ранее запланированного плана. Вопрос об ускорении работ не один раз обсуждался в федеральном минтрансе. Причиной отставания от графика стало несоблюдение строителями принятых на себя обязанностей, в связи с этим договор с подрядчиком был расторгнут.

Новые сроки завершения реконструкции аэропортового комплекса были озвучены в ноябре, когда объект проинспектировал глава Росавиации Александр Нерадько. В соответствии со скорректированным графиком, деятельность по расширению мест стоянок воздушных судов, обновлению перрона и взлетно-посадочной полосы должны быть закончены до ноября 2017 года. Для того чтобы нагнать отставание от графика, организована дополнительная рабочая смена.

Начаты работы и по строительству пассажирского терминала. Его пропускная способность составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 человек - на период проведения матчей мундиаля. Пункт пропуска через государственную границу РФ будет оборудован во временном терминале – его проектирование находится на завершающей стадии.

Источник: rg.ru