В Мордовии возбудили дело по факту гибели двоих детей на пожаре

СКР по РМ возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей на пожаре в селе Красное Сельцо.

Как отметили в ведомстве, по предварительным сведениям, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин случившегося. По уголовному делу назначено несколько экспертиз для установления точной причины смерти детей, причины возгорания и других факторов и обстоятельств, способствовавших произошедшей трагедии. Расследование продолжается.

Источник: СКР по РМ