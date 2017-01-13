В Саранске задержали мужчину, подозреваемого в краже компьютера и продуктов питания

Полиция Саранска раскрыла кражу из помещения буфета одного из вузов республики.

С помощью записей с видеокамер правоохранители определили, что к совершению данного правонарушения причастен безработный местный житель, 1992 года рождения.

Согласно предварительным сведениям, гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером проходил возле указанного здания. У молодого человека возник преступный умысел проникнуть в него и осуществить кражу имущества. Разбив окно, правонарушитель вынес продукты питания и планшетный компьютер из здания. Похищенное он спрятал в кустах и покинул место кражи.

Через какое-то время гражданин вызвал такси, проезжая мимо схрона, он попросил шофера остановиться и забрал украденное. Свою вину мужчина не отрицает.

Сумма причиненного ущерба составила 4 тысячи 500 рублей. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия