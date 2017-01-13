В Саранске установили новые контейнеры для пластика

В наступившем 2017 году в Саранске появились контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов.

На контейнерных площадках можно заметить желтые сетчатые контейнеры, предназначенные для сбора разных пластиковых бутылок и флаконов.

На сегодняшний день в городе уже установлено около 80 таких контейнеров. Пластиковая тара, которая попадет в эти контейнеры, попадет на вторичную переработку.

Как сообщалось ранее, в Саранске продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Для того чтобы помочь посетителям Саранска лучше ориентироваться в нем, в прошлом году на двух языках – русском и английском заболтал городской общественный транспорт, а в этом году у Дома Союзов появился 1-й указатель, также на двух языках.

Источник: izvmor.ru