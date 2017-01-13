Уроженца Мордовии задержали с крупной партией героина в Подмосковье

В Подмосковных Мытищах задержали 33-летнего уроженца Мордовии с крупной партией героина.

Сообщается, что у него изъят 31 сверток из полиэтилена с несколькими тысячами разовых доз наркотика. Согласно результатам экспертизы стало ясно, что масса чистейшего афганского наркотика составляет почти 700 грамм. По самым скромным подсчетам, стоимость партии на незаконном рынке превышает 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а наркосбытчику грозит 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска раскрыла кражу из помещения буфета одного из вузов республики.

С помощью записей с видеокамер правоохранители определили, что к совершению данного правонарушения причастен безработный местный житель 1992 года рождения.

Источник: Пресс-служба МВД по МО