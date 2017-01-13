В Саранске разыскивают Цыганова Андрея Александровича

Полиция Саранска объявила в розыск Цыганова Андрея Александровича, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой об оказании содействия в розыске. Лица, обладающие информацией о его местонахождении, могут позвонить по тел. 8(83441) 2-13-75, 89876926364 или 02.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска раскрыла кражу из помещения буфета одного из вузов республики.

С помощью записей с видеокамер правоохранители определили, что к совершению данного правонарушения причастен безработный местный житель 1992 года рождения.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия