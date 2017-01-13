В Рузаевском районе прошла операция "Пешеход"

В Рузаевском районе подвели итоги оперативно-профилактической операции "Пешеход".

В ходе мероприятия работниками Госавтоинспекции обнаружены грубые нарушения ПДД некоторыми шоферами, такие как непредставление преимущества в движении пешеходу – 12 прецедентов, за переход проезжей части в неустановленных местах наказано также 6 пешеходов. В отношении каждого составлены постановления о привлечении правонарушителей к административной ответственности.

Отделение Госавтоинспекции Рузаевского района рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать требования ПДД.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия