В Мордовии пройдет очередная операция "Нетрезвый водитель"

На территории Мордовии 13 и 14 января пройдет оперативно – профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

Основной задачей операции является профилактика ДТП с участием нетрезвых автолюбителей.

Инспекторы ДПС будут нести службу в наиболее многолюдных участках автодорог, а кроме того, в зонах, где чаще всего можно встретить нарушителей. Помимо этого особый интерес работники Госавтоинспекции Мордовии уделят районам республики, где помощь местным полицейским окажут инспекторы ДПС из специализированного батальона Саранска.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе подвели итоги оперативно-профилактической операции "Пешеход".

В ходе мероприятия работниками Госавтоинспекции обнаружены грубые нарушения ПДД некоторыми шоферами, такие как непредставление преимущества в движении пешеходу – 12 прецедентов, за переход проезжей части в неустановленных местах наказано также 6 пешеходов. В отношении каждого составлены постановления о привлечении правонарушителей к административной ответственности.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия