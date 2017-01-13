В Саранске задержали бомжа, похитившего мобильный телефон у инвалида

Полиция Мордовии задержала мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона у жителя Саранска.

Представители полиции определили, что к совершению данного правонарушения причастен ранее судимый гражданин, не имеющий постоянного места жительства.

Согласно предварительным сведениям, пострадавший, находясь в доме ночного пребывания, и являясь инвалидом, попросил злоумышленника о помощи.

Молодой человек заметил в его кармане мобильный телефон, который безногий мужчина получил в качестве подаяния у одного из храмов города. Совершив грабеж, гражданин исчез с места правонарушения.

В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан, телефон изъят. По словам злоумышленника, он так и не воспользовался телефоном по причине отсутствия сим-карты.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия