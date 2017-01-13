Работникам саранского хлебокомбината задолжали около 2 млн рублей по зарплате

В Мордовии ведется расследование дела по факту невыплаты зарплаты работникам хлебокомбината в Саранске. В течение двух месяцев некие лица из числа руководителей предприятия умышленно не выплачивали людям деньги, хотя имели для этого все возможности, сообщают в пресс-службе Следкома по РМ.

По предварительным данным, общая сумма задолженности перед 286 работниками составила порядка 2 млн рублей. В настоящее время проводятся судебно-бухгалтерские экспертизы, которые помогут установить точную сумму задолженности. Также устанавливаются лица, ответственные за невыплату денег.

В Следкоме пообещали, что примут все возможные меры для возмещения вреда, который был причинен потерпевшим.

Источник: mordovia.sledcom.ru