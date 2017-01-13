Программа льготной жилищной ипотеки в Мордовии продлена до 1 марта

Программа государственной поддержки граждан, по которой из республиканского бюджета выплачиваются средства на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам, продлена в Мордовии до 1 марта 2017 года. Таково постановление Правительства РМ от 26 декабря 2016 года, сообщается на официальном сайте Минсоцзащиты РМ.

Право на получение данной социальной выплаты через госучреждения по социальной защите населения республики имеют:

работники бюджетной сферы;

многодетные семьи;

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;

работники организаций;

специалисты, осуществляющие наукоемкие инновационные проекты на территории РМ;

граждане, являющиеся участниками программы "Жилье для российской семьи".

Источник: soc13.ru