В храме Ушакова в Саранске впервые демонстрируется "Рождественская ночь" Валентина Попкова

В Кафедральном соборе святого праведного Феодора Ушакова в Саранске в праздничные дни представлено полотно народного художника и заслуженного деятеля искусств Мордовии Валентина Попкова под названием "Рождественская ночь". Многие картины мастера не один раз демонстрировались на всероссийских и международных выставках. Однако данная работа ранее нигде не выставлялась.

На предложение вдовы художника выставить картину и показать ее общественности откликнулись в Саранской Епархии. Теперь все желающие могут лицезреть полотно на цокольном этаже в храме. Также здесь выставлен натюрморт Попкова со святочно-крещенской атмосферой "Зажженные свечи" и гобелен по библейскому сюжету "Моление о чаше", сотканный его вдовой Раисой.

Источник: izvmor.ru