В Мордовии полным ходом идет реконструкция отделений Почты России

В Саранске изменится адрес отделения Почты России. С 14 января отделение 430033 переезжает в помещение отделения 430031 по адресу: Саранск, ул. Косарева, 19.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Мордовии, смена адреса связана с масштабной реконструкцией отделения в рамках нового проекта Почты России "ОПС нового формата". Несмотря на переезд, услуги клиентам отделения 430033 будут оказываться в полном объеме. Временная смена адреса никак не отразится на доставке письменной корреспонденции, подписных изданий, пенсии и иных социальных выплат.

Как сообщалось ранее, Почта России начала оказывать услугу по доставке налоговых уведомлений на имущество физических лиц по всей территории РФ, в том числе и в Мордовии.

Источник: csmrm.ru