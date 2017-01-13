В Октябрьском районе Саранска на Крещение можно будет совершить омовение в 6 купелях

Ко дню Крещения Господнего, которое традиционно празднуется 19 января и ознаменовывается купанием в ледяной воде, в Октябрьском районе Саранска будут оборудованы 6 купелей. Об этом сообщается на сайте мэрии Саранска

Специально оборудованные места для омовения разместятся в следующих точках района:

пруд в п.Добровольный;

пруд в районе кафе "Огни Саранска";

пруд на территории Ионно-богословского мужского монастыря (с.Макаровка);

купель в с.Куликовка;

купель в д.Полянки;

пруд в с.Напольная Тавла.

Как сообщалось ранее, в Кафедральном соборе святого праведного Феодора Ушакова в Саранске в праздничные дни представлено полотно народного художника и заслуженного деятеля искусств Мордовии Валентина Попкова под названием "Рождественская ночь". Многие картины мастера не один раз демонстрировались на всероссийских и международных выставках. Однако данная работа ранее нигде не выставлялась.